ELEMENTS,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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ELEMENTS,Inc Registered hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -6,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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