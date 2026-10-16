Elevator Communications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Elevator Communications stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Elevator Communications vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,97 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 1,17 Milliarden JPY gegenüber 1,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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