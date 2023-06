Elf EU-Länder wollen "klare und einfache Ausgaberegeln"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich zusammen mit seinen Amtskollegen aus zehn weiteren Staaten der Europäischen Union (EU) für "klare und einfache Ausgaberegeln" stark gemacht. "Wir brauchen nachhaltige öffentliche Finanzen, die Stabilität, Wachstum und Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union als Ganzes gewährleisten", erklärten Lindner und die Finanzminister und -ministerinnen aus Tschechien, Österreich, Bulgarien, Dänemark, Kroatien, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland und Luxemburg in einem Gastbeitrag zur Reform der EU-Fiskalregeln, der in mehreren Tageszeitungen erschien.

"Wir sind der Meinung, dass klare und verständliche Regeln, die für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten, die Einhaltung und Durchsetzung der Regeln erleichtern", erklärten die elf Länder. "Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, uns für verlässliche, transparente, leicht messbare und verbindliche Fiskalregeln in Europa einzusetzen". Denn diese vier Faktoren seien die Bedingungen für eine Gleichbehandlung der Mitgliedsstaaten.

Quantitative Kriterien, die für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen gälten, trügen dazu bei, indem sie eindeutige Mindestanforderungen formulierten, die eine Konsolidierung ermöglichten und wirtschaftliches Wachstum unterstützten. "Ich bin für klare, eindeutige Regeln, die nicht politisch unterschiedlich interpretiert werden können", sagte Lindner der Zeitung NRC Handelsblad. "Klare Regeln sichern, dass alle wissen, woran sie sind, und dass alle Staaten in gleicher Weise behandelt werden."

Europas Finanzminister wollen am Montag und Dienstag bei Treffen in Luxemburg über die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes debattieren. Am Donnerstagnachmittag kommt zunächst die Eurogruppe zusammen, am Freitag treffen sich dann alle EU-Staaten zum Finanzministerrat. Die bisherigen Vorschläge der Europäischen Kommission zu der Reform stoßen insbesondere bei Deutschland bislang auf Ablehnung. Lindner hat bereits mehrfach einen definitiven Pfad zum Abbau der Schuldenstände angemahnt. In ihrem Gastbeitrag betonten Lindner und die zehn weiteren Länder, die Brüsseler Vorschläge "sollten als Ausgangspunkt für unsere Diskussionen im Rat betrachtet werden, nicht als ihr Abschluss".

