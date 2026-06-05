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Eli Lilly-Aktie im Blick: Expertin sieht 'deutliche Warnschüsse' für Pharmastandort

07.06.26 10:38 Uhr

Die von den Pharmariesen Eli Lilly und Boehringer Ingelheim abgesagten Investitionen zeigen nach Meinung einer Pharmaexpertin des IW grundlegende Herausforderungen des Standorts Deutschland.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel