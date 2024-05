Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eli Lilly and. Der Eli Lilly and-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 775,58 USD.

Die Eli Lilly and-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 775,58 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Eli Lilly and-Aktie ging bis auf 773,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 774,56 USD. Zuletzt wechselten 72.841 Eli Lilly and-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 800,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,15 Prozent könnte die Eli Lilly and-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 399,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,22 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly and-Aktionäre 4,52 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 853,00 USD für die Eli Lilly and-Aktie.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Eli Lilly and hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,49 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten taxieren den Eli Lilly and-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,88 USD je Aktie.

