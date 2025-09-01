DAX23.515 -2,2%ESt505.295 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.054 -1,1%Nas21.106 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,83 +1,0%Gold3.515 +1,1%
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag schwächer

02.09.25 16:09 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 729,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
624,70 EUR 6,10 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 729,84 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 727,31 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 730,69 USD. Zuletzt wurden via New York 111.753 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 969,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,87 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Am 07.08.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,28 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Wegovy zeigt bessere kardiovaskuläre Wirkung als Eli Lilly-Mittel

Novo Nordisk-Aktie durchbricht Abwärtstrend: Kann die Pipeline die Wende bringen?

Konkurrent Novo Nordisk tiefrot: Eli Lilly will Abnehmtablette noch 2025 zur Zulassung einreichen - Aktie zieht an

In eigener Sache

Nachrichten zu Eli Lilly

