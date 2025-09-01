DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.106 -1,0%Nas21.167 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,16 +1,5%Gold3.531 +1,6%
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend fester

02.09.25 20:24 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 735,37 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 735,37 USD. Kurzfristig markierte die Eli Lilly-Aktie bei 735,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 730,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.554 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 969,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). 31,77 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 624,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 15,14 Prozent Luft nach unten.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 15,56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

