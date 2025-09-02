DAX23.579 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.194 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Eli Lilly im Blick

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Nachmittag um Nulllinie

03.09.25 16:10 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Eli Lilly hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Eli Lilly-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 735,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
628,50 EUR -3,30 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Eli Lilly-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 735,28 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 736,14 USD. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 729,04 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 730,79 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 68.758 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 969,00 USD. Mit einem Zuwachs von 31,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 15,13 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,87 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Eli Lilly-Aktie im Durchschnitt mit 994,00 USD.

Am 07.08.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15,56 Mrd. USD gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
