Aktienkurs aktuell

04.09.25 16:10 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 739,99 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 739,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 742,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 736,28 USD. Bisher wurden heute 62.767 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 954,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

