Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 739,99 USD.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 739,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 742,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 736,28 USD. Bisher wurden heute 62.767 Eli Lilly-Aktien gehandelt.
Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 954,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.
Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie.
