Aktienkurs im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Abend nach

05.09.25 20:24 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Abend nach

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 728,26 USD abwärts.

Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,0 Prozent auf 728,26 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 722,85 USD. Bei 742,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 274.343 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 941,83 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 29,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 16,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 22,83 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

