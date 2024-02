Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Eli Lilly and am Mittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Eli Lilly and. Das Papier von Eli Lilly and legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 678,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Eli Lilly and-Papiere um 11:47 Uhr 3,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly and-Aktie sogar auf 678,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 671,50 EUR. Bisher wurden heute 11.765 Eli Lilly and-Aktien gehandelt.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 678,50 EUR. Gewinne von 0,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.03.2023 bei 289,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly and-Aktie mit einem Verlust von 57,25 Prozent wieder erreichen.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly and ebenfalls ein EPS von 2,09 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly and 9.498,60 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.301,80 USD erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Eli Lilly and veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly and im Jahr 2023 6,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.



