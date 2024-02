Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Nachmittag auf grünem Terrain

Eli Lilly and im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly and. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 729,94 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 729,94 USD zu. Bei 738,00 USD markierte die Eli Lilly and-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 738,00 USD. Zuletzt wurden via New York 265.919 Eli Lilly and-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 markierte das Papier bei 738,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,10 Prozent könnte die Eli Lilly and-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,20 USD ab. Abschläge von 57,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Eli Lilly and gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly and im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.498,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.301,80 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Eli Lilly and-Gewinn in Höhe von 6,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly and-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter

Montagshandel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Minus