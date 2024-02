Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Mittwochnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eli Lilly and. Das Papier von Eli Lilly and konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,7 Prozent auf 724,02 USD.

Die Eli Lilly and-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 724,02 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly and-Aktie bei 724,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 710,00 USD. Zuletzt wurden via New York 153.857 Eli Lilly and-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 711,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly and-Aktie liegt somit 1,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 309,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly and-Aktie 134,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Eli Lilly and veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.353,40 USD – ein Plus von 28,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly and 7.301,80 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,29 USD je Eli Lilly and-Aktie.

Redaktion finanzen.net

