Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly büßt am Abend ein

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 844,20 USD ab.

Das Papier von Eli Lilly befand sich um 20:04 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 844,20 USD ab. Bei 836,85 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 845,00 USD. Bisher wurden heute 161.435 Eli Lilly-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2024 auf bis zu 936,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 10,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Am 07.08.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,28 USD je Aktie gewesen. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,81 USD je Aktie belaufen.

