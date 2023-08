Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Vormittag mit Kursfeuerwerk

So entwickelt sich Eli Lilly and

Die Aktie von Eli Lilly and zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Eli Lilly and-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 14,9 Prozent auf 520,88 USD.

Die Eli Lilly and-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 14,9 Prozent auf 520,88 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly and-Aktie bei 536,06 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 507,85 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 31.994 Eli Lilly and-Aktien.

Am 08.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 536,06 USD an. Gewinne von 2,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 297,39 USD fiel das Papier am 22.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly and-Aktie 75,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Eli Lilly and gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD gegenüber 1,25 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.312,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.488,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Eli Lilly and wird am 02.11.2023 gerechnet. Am 30.10.2024 wird Eli Lilly and schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,80 USD je Eli Lilly and-Aktie belaufen.

