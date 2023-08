Kursentwicklung

Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Mittag mit Kurseinbußen

09.08.23 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Eli Lilly and. Die Eli Lilly and-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 474,20 EUR.

Werbung

Um 11:56 Uhr fiel die Eli Lilly and-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 474,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly and-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 474,20 EUR aus. Bei 476,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.013 Eli Lilly and-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2023 bei 491,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,63 Prozent könnte die Eli Lilly and-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2022 bei 289,00 EUR. Derzeit notiert die Eli Lilly and-Aktie damit 64,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Am 08.08.2023 lud Eli Lilly and zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD gegenüber 1,25 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 8.312,10 USD gegenüber 6.488,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Eli Lilly and-Gewinn in Höhe von 9,08 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Eli Lilly and-Aktie NYSE-Wert Eli Lilly-Aktie zweistellig höher: Ziele für das Gesamtjahr erneut angehoben Novo Nordisk-Aktie springt zweistellig an - Rekordhoch: Novo Nordisk erzielt Studienerfolg mit Adipositas-Mittel S&P 500-Papier Eli Lilly and-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Eli Lilly and-Investment abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly and Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly and Co. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com