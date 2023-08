Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Nachmittag freundlich

Eli Lilly and im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly and. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 526,27 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Eli Lilly and-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 526,27 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly and-Aktie bis auf 530,00 USD. Bei 520,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 170.122 Eli Lilly and-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 537,64 USD erreichte der Titel am 08.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2022 Kursverluste bis auf 296,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,69 Prozent würde die Eli Lilly and-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly and 1,25 USD je Aktie eingenommen. Eli Lilly and hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.312,10 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.488,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Eli Lilly and am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Eli Lilly and rechnen Experten am 30.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly and ein EPS in Höhe von 9,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly and-Aktie

NYSE-Wert Eli Lilly-Aktie zweistellig höher: Ziele für das Gesamtjahr erneut angehoben

Novo Nordisk-Aktie springt zweistellig an - Rekordhoch: Novo Nordisk erzielt Studienerfolg mit Adipositas-Mittel

S&P 500-Papier Eli Lilly and-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Eli Lilly and-Investment abgeworfen