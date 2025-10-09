DAX24.656 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Eli Lilly im Fokus

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

09.10.25 16:09 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 854,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
739,10 EUR 9,70 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 854,06 USD. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 855,46 USD. Bei 851,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.317 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 936,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 36,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Am 07.08.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,28 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 15,56 Mrd. USD gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,82 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
