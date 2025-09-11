DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
So bewegt sich Eli Lilly

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit KursVerlusten

12.09.25 16:10 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 752,45 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
645,00 EUR -2,00 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,5 Prozent auf 752,45 USD. Die Abwärtsbewegung der Eli Lilly-Aktie ging bis auf 751,41 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 756,28 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.779 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2024 auf bis zu 941,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 20,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Abschläge von 17,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2027 36,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
