Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend auf rotem Terrain

12.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 754,84 USD nach.

Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 754,84 USD. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 748,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 756,28 USD. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 175.573 Aktien.

Am 14.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 941,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 19,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 17,33 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,87 USD je Eli Lilly-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 15,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 36,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

