Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 815,22 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:03 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 815,22 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 806,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 822,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 164.027 Eli Lilly-Aktien.

Bei 936,88 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 23,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,87 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 22,72 USD im Jahr 2025 aus.

