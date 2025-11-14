Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Freitagnachmittag tiefer

So bewegt sich Eli Lilly

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 1.020,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 1.020,00 USD. In der Spitze büßte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1.008,20 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.010,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 138.802 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 1.032,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 38,82 Prozent sinken.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2024 mit 5,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,92 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,60 Mrd. USD im Vergleich zu 11,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

