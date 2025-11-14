Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly steigt am Freitagabend
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 1.029,36 USD zu.
Um 20:07 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1.029,36 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1.033,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.010,50 USD. Zuletzt wechselten 282.624 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 1.033,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 0,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,92 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.
Am 30.10.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,87 Prozent auf 17,60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 23,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
