Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 749,12 USD ab.

Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 749,12 USD abwärts. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 746,50 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 753,07 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 66.908 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 941,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2024). Mit einem Zuwachs von 25,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Mit einem Kursverlust von 16,70 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 994,00 USD an.

Am 07.08.2025 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 36,77 USD fest.

