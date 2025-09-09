Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Montagabend mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 748,01 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 748,01 USD ab. Die Eli Lilly-Aktie sank bis auf 742,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 753,07 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 178.489 Eli Lilly-Aktien.

Am 14.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 941,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 624,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 19,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 11,30 Mrd. USD eingefahren.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 36,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

