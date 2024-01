Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and tendiert am Nachmittag südwärts

Kurs der Eli Lilly and

Die Aktie von Eli Lilly and gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly and-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 641,31 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 641,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly and-Aktie bis auf 640,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 643,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly and-Aktien beläuft sich auf 85.457 Stück.

Am 16.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 645,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly and-Aktie 0,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2023 (302,14 USD). Derzeit notiert die Eli Lilly and-Aktie damit 112,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.11.2023 hat Eli Lilly and in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Eli Lilly and hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,98 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.498,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.941,60 USD in den Büchern gestanden.

Eli Lilly and wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Eli Lilly and rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly and-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,52 USD fest.

