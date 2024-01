Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Eli Lilly and-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Eli Lilly and. Die Eli Lilly and-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 633,86 USD nach.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,3 Prozent auf 633,86 USD. Die Eli Lilly and-Aktie sank bis auf 633,86 USD. Bei 645,00 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.052 Eli Lilly and-Aktien.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 645,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,76 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 310,05 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly and-Aktie damit 104,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Eli Lilly and ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly and ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.498,60 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.941,60 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Eli Lilly and dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Eli Lilly and-Gewinn in Höhe von 6,52 USD je Aktie aus.

