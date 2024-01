Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Mittag in Grün

Eli Lilly and im Blick

Die Aktie von Eli Lilly and gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 585,50 EUR zu.

Die Eli Lilly and-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 585,50 EUR. Kurzfristig markierte die Eli Lilly and-Aktie bei 588,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 587,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Eli Lilly and-Aktie belief sich zuletzt auf 2.114 Aktien.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.03.2023 bei 289,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Eli Lilly and ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly and ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.498,60 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.941,60 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Eli Lilly and möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,52 USD je Eli Lilly and-Aktie.

Redaktion finanzen.net

