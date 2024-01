Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Eli Lilly and am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eli Lilly and. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly and nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 627,38 USD.

Die Eli Lilly and-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 627,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly and-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 626,02 USD aus. Bei 639,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 89.016 Eli Lilly and-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 647,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2024). Gewinne von 3,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2023 bei 302,14 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly and-Aktie damit 107,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Eli Lilly and veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Eli Lilly and mit 1,98 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly and im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.498,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.941,60 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,52 USD je Eli Lilly and-Aktie.

