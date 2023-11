Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Freitagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly and zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Eli Lilly and-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 547,00 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Eli Lilly and-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 547,00 EUR. Die Eli Lilly and-Aktie legte bis auf 547,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 546,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.077 Eli Lilly and-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 594,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly and-Aktie liegt somit 7,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.03.2023 Kursverluste bis auf 289,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,13 Prozent würde die Eli Lilly and-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Eli Lilly and veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly and ebenfalls ein EPS von 1,98 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly and 9.498,60 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.941,60 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Experten taxieren den Eli Lilly and-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly and-Aktie

Eli Lilly-Aktie an der NYSE wenig bewegt: Eli Lilly will Werk in Rheinland-Pfalz bauen

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Handel in New York: S&P 500 mit Zuschlägen