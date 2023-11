Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly and gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Eli Lilly and-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 548,00 EUR.

Das Papier von Eli Lilly and legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 548,00 EUR. Die Eli Lilly and-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 548,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 546,50 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.442 Eli Lilly and-Aktien.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 594,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,49 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.03.2023 bei 289,20 EUR. Derzeit notiert die Eli Lilly and-Aktie damit 89,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.11.2023 hat Eli Lilly and in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,98 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly and 9.498,60 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.941,60 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Eli Lilly and die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Eli Lilly and-Gewinn in Höhe von 12,30 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

