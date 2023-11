Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly and. Zuletzt sprang die Eli Lilly and-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 590,65 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Eli Lilly and-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 590,65 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly and-Aktie bei 592,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 592,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 175.849 Eli Lilly and-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 629,94 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly and-Aktie somit 6,24 Prozent niedriger. Am 25.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 302,14 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly and-Aktie 48,85 Prozent sinken.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly and ebenfalls ein EPS von 1,98 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.498,60 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.941,60 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Eli Lilly and am 06.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Eli Lilly and rechnen Experten am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,30 USD je Aktie in den Eli Lilly and-Büchern.

