Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 759,33 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 759,33 USD ab. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 759,00 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 763,00 USD. Bisher wurden heute 592.210 Eli Lilly-Aktien gehandelt.
Am 21.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 939,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 23,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 21,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,87 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 994,00 USD aus.
Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
