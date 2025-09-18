Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly gibt am Freitagabend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 752,86 USD abwärts.
Um 20:06 Uhr fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 752,86 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 749,43 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 763,00 USD. Zuletzt wurden via New York 736.891 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Bei 939,86 USD erreichte der Titel am 21.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Abschläge von 17,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,87 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.
Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Aktie aus.
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Ozempic liefert bei Herzkreislauferkrankungen bessere Ergebnisse als Eli Lilly
Eli Lilly-Aktie: FDA könnte Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten bis Jahresende genehmigen
Von starken Dividenden profitieren: Lohnt sich "Dividenden-Hopping"?
