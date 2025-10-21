Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 805,91 USD.

Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 805,91 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 803,44 USD. Bei 806,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 93.534 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei 935,06 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 16,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 22,57 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,53 USD je Eli Lilly-Aktie.

