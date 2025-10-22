Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Mittwochnachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Eli Lilly hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Eli Lilly-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 800,00 USD.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Eli Lilly-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 800,00 USD. Kurzfristig markierte die Eli Lilly-Aktie bei 800,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Eli Lilly-Aktie sank bis auf 795,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 798,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 40.656 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 935,06 USD. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 14,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 28,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,86 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,50 USD je Aktie belaufen.

