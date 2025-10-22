Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zieht am Mittwochabend an
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 811,19 USD.
Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:07 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 815,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 798,40 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 162.366 Stück gehandelt.
Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 935,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,08 Prozent.
Nach 5,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,86 USD je Eli Lilly-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.
Am 07.08.2025 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 15,56 Mrd. USD gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,50 USD je Eli Lilly-Aktie.
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
