Eli Lilly im Blick

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 747,39 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
633,80 EUR -6,50 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 747,39 USD. Die Abwärtsbewegung der Eli Lilly-Aktie ging bis auf 746,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 749,62 USD. Zuletzt wechselten 68.362 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 939,00 USD erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,87 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.

Am 07.08.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 6,29 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
