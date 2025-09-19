Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 745,85 USD.

Die Eli Lilly-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 745,85 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Eli Lilly-Aktie bei 743,38 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 749,62 USD. Zuletzt wurden via New York 158.132 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 939,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 16,34 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,87 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,83 USD je Aktie.

