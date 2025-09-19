DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.302 -0,2%Nas22.586 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
Aktie im Blick

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend leichter

23.09.25 20:24 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 745,85 USD.

Eli Lilly
630,00 EUR -10,30 EUR -1,61%
Die Eli Lilly-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 745,85 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Eli Lilly-Aktie bei 743,38 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 749,62 USD. Zuletzt wurden via New York 158.132 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 939,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 624,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 16,34 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,87 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

