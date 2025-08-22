Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Eli Lilly zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Eli Lilly-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 711,44 USD.
Im New York-Handel kam die Eli Lilly-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 711,44 USD. Kurzfristig markierte die Eli Lilly-Aktie bei 712,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 708,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 711,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.227 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2024 auf bis zu 972,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 12,29 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,78 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 994,00 USD aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,70 USD je Eli Lilly-Aktie.
