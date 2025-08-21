Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Abend südwärts

Eli Lilly im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 697,40 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 20:05 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 697,40 USD. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 696,00 USD ab. Mit einem Wert von 711,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 200.116 Eli Lilly-Aktien.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 972,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 28,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 11,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,78 USD aus. Analysten bewerten die Eli Lilly-Aktie im Durchschnitt mit 994,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,56 Mrd. USD im Vergleich zu 11,30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

