Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:52 Uhr 4,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 726,99 USD. Bei 713,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 237.223 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 972,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,91 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.
Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,70 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik
Novo Nordisk-Aktie nach Vortagesverlusten erholt: Folgen Kündigungen auf den Einstellungsstopp?
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen und sinkende Umsätze
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen