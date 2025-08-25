DAX24.193 -0,3%ESt505.393 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.271 ±-0,0%Nas21.472 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.384 +0,5%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Eli Lilly im Blick

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly präsentiert sich am Nachmittag stärker

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
619,90 EUR 20,90 EUR 3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:52 Uhr 4,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 726,99 USD. Bei 713,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 237.223 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 972,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,91 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

