Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:52 Uhr 4,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 726,99 USD. Bei 713,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 237.223 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 972,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,91 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,70 USD je Aktie belaufen.

