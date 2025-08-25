Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly schiebt sich am Abend vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,5 Prozent auf 726,66 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 726,66 USD zu. Die Eli Lilly-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 728,45 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 713,97 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 611.661 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 972,24 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 25,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,78 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie eingenommen. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 22,70 USD je Aktie aus.

