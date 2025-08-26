DAX24.011 -0,6%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.497 +0,2%Nas21.570 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Aktienentwicklung

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Mittwochnachmittag stärker

27.08.25 16:10 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Mittwochnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 745,35 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 736,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.883 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei 972,24 USD erreichte der Titel am 28.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 23,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 16,11 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,78 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Eli Lilly

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

