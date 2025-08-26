Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Mittwochnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 745,35 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 736,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.883 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Bei 972,24 USD erreichte der Titel am 28.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 23,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 16,11 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,78 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.
Am 07.08.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,30 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,56 Mrd. USD ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
