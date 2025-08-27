Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 737,47 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 737,47 USD. Die Eli Lilly-Aktie legte bis auf 738,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 734,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.838 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 969,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,87 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

