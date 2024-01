Bayer-Aktie mit Gewinnen: Bayer macht Fortschritte bei Medikament gegen Wechseljahrebeschwerden - EU-Zulassung für "Eylea"-Variante

Elinzanetant

Bayer hat für seinen Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Beschwerden während der Wechseljahre Erfolge in den zulassungsrelevanten Phase-III-Studien gemeldet.

Elinzanetant habe alle vier primären und alle drei wichtigen sekundären Endpunkte erreicht, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in Berlin mit. So seien Häufigkeit und Schweregrad von Hitzewallungen bis Woche 4 und 12 der Anwendung im Vergleich zu Placebo signifikant verringert worden. Auch hätten sich in den Studien statistisch erhebliche Verbesserungen bei Schlafstörungen und der Lebensqualität gezeigt.

Das Ergebnis unterstreiche das Potenzial des Wirkstoffs "als eine neue nicht-hormonelle Behandlung beim Management der Wechseljahre", sagte der globale Leiter der Pharmaforschung, Christian Rommel.

Elinzanetant gilt nach früheren Aussagen von Bayer als möglicher Blockbuster-Kandidat mit mehr als 1 Milliarde Euro Spitzenumsatz. Erst kürzlich hatte das Unternehmen mit seinem wichtigsten Medikamentenkandidaten Asundexian Schiffbruch erlitten.

EU-Zulassung für höher dosierte Variante des Augenmedikaments "Eylea"

Bayer hat in der Europäischen Union die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments "Eylea" erhalten. Die Europäische Kommission habe Eylea in der 8-Milligramm-Dosierung zur Behandlung der feuchten, altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD) und der Sehkraftbeeinträchtigung aufgrund eines diabetischen Makulaödems (DMÖ) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag mit. Der Schritt war erwartet worden. Die Bayer-Aktien legten nach Handelsbeginn um ein halbes Prozent zu.

Mit der höheren Dosierung ist eine Verlängerung der Behandlungsintervalle - also des Zeitraums zwischen den Spritzen ins Auge - auf bis zu vier Monate möglich. Bei Patienten mit stabiler Sehkraft können die Behandlungsintervalle auf bis zu fünf Monate verlängert werden, wie es weiter hieß.

Das ist wichtig im Konkurrenzkampf, denn das Medikament Vabysmo von Roche darf bereits in Intervallen von bis zu 16 Wochen angewandt werden. Zudem droht perspektivisch Wettbewerb durch Nachahmermedikamente, etwa von Sandoz.

Eylea ist eines der wichtigsten Medikamente für Bayer mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2022. Perspektivisch dürften die Erlöse aber schrumpfen, da nach und nach Patente für das Mittel auslaufen. Bayer hält die Lizenz für die Vermarktungsrechte außerhalb der USA und teilt sich hier die Gewinne aus dem Verkauf mit dem Partner Regeneron. In den USA vertreibt Regeneron das Medikament allein.

Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,85 Prozent im Plus bei 35,52 Euro.

