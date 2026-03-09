Elitecon International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Elitecon International lud am 07.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,65 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Elitecon International 11,03 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,41 Milliarden INR – ein Plus von 1749,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elitecon International 941,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Elitecon International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elitecon International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent