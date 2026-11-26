Elitecon International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Elitecon International hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 INR, nach 0,450 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 18,96 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 261,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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