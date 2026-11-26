Der Umsatz lag bei 18,96 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 261,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 INR, nach 0,450 INR im Vorjahresvergleich.

Elitecon International hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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