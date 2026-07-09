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Elkem Asa Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

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Elkem Asa Registered hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,75 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,490 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,40 Prozent auf 3,53 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Elkem Asa Registered 4,33 Milliarden NOK umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,826 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,75 Milliarden NOK geschätzt.

Redaktion finanzen.net

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