Ellenbarrie Industrial Gases hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ellenbarrie Industrial Gases hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,54 INR. Im letzten Jahr hatte Ellenbarrie Industrial Gases einen Gewinn von 6,36 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Ellenbarrie Industrial Gases im vergangenen Geschäftsjahr 3,42 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ellenbarrie Industrial Gases 3,12 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net